بوسي تبرز أنوثتها بالأزرق الزاهي

استطاعت المطربة الشعبية بوسي خطف الأنظار Ygn أناقتها وأنوثتها البالغة الفترة الأخيرة وهذا لاهتمامها الشديد بإطلالاتها المتنوعة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وبدت بوسي بإطلالة ساحرة، تمزج بين الأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا من أعلى وفضفاض من أسفل، ينتمي لصيحة ألوان شولدر مع رقي البليسية، مما عكس قوامها الكمثري، صمم الفستان من قماش ناعم باللون الأزرق الزاهي، يتوسطه حزام رفيع حول الخصر، فيما انتعلت حذاءَ بكعب عال باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ونجحت بوسي في التنوع بين إطلالاتها لتبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي بتوقيع أشهر صيحات عالم الموضة في الكاجوال والكلاسيك فضلًا عن فساتين السهرة المفعمة بالأنوثة والجاذبية.

بوسي

بوسي الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية.

ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق.