سفير مصر يبحث مع وزير خارجية جواتيمالا تبادل الخبرات في التنقيب عن الآثار 

التقى حاتم حسوبه، سفير مصر في جواتيمالا، مع وزير خارجية جواتيمالا كارلوس مارتينز، حيث أعرب الوزير الجواتيمالي عن تقدير بلاده العميق لعلاقاتها مع مصر وتطلعهم لتطويرها في كافة المجالات، مشيرا إلى أن العام المقبل يصادف مرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، ثمن السفير حسوبه الرغبة الصادقة من كافة المسئولين بجواتيمالا في التقارب وتوطيد العلاقات مع مصر، والبناء على ما يجمع البلدين من عمق حضاري وتاريخي وقيم إنسانية مشتركة.

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات وفي مقدمتها مواصلة التنسيق في الأطر والمحافل الدولية، وإقامة فعاليات متبادلة لتخليد أعمال أديبي مصر وجواتيمالا الحائزين على جائزة نوبل في الأداب نجيب محفوظ وميجل أنخل أستورياس، فضلا عن تبادل الخبرات في التنقيب عن الآثار والمهام الأثرية.