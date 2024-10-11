بهاء الدين محمد يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الشاعر بهاء الدين محمد، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر بهاء الدين، صورة تجمعه بالفنان الكبير عمرو دياب، وعلق عليها قائلًا : "كل سنة وانت طيب يا عمرو دياب، واللي جاي غير فعلا".

معلومات عن الهضبة عمرو دياب

ويعد الهضبة واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، تميٌز بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه وحققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية.