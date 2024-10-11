خبير أثري يكشف أهمية التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، أهمية بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل بناء على بيان مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية مصر للعالم.

المتحف المصري الكبير

وأضاف أحمد عامر خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف المصري الكبير يضم قطع أثرية لمختلف الأسرات التي حكمت مصر، بالإضافة إلى كافة قطع مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وتابع أن الافتتاح النهائي لم يتم تحديده حتى الآن، ولكن خطوة التشغيل التجريبي خطوة جيدة، والمتحف جاهز بنسبة 100% خلال الفترة الحالية.

بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير

ونوه إلى أن بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير في هذا التوقيت بالتزامن مع تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، لأن هذا الوقت تزداد فيه الوفود السياحية التي تأتي مصر.