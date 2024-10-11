30 متسابق من 8 جنسيات فى بطولة سترونج مان على شواطىء الغردقة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات بطولة سترونج مان علي شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة 8 جنسيات علي انغام الربابة والمزمار والطبل البلدي، بحضور مئات السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، تحت إشراف الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



وأكد طلعت ابو جنيدة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة تشهد عرس رياضي سياحي اليوم الجمعة بانطلاق بطولة عالمية بمشاركة عدد 30 لاعب من 8 جنسيات مختلفة علي شواطئ الغردقة من دول مصر وسويسرا وروسيا والسويد والبحرين والعراق وتركيا و السعودية

ومن جانبه أشار محمد اللبودي أحد منظمي البطولة، إلى أن فعاليات البطولة تمتد يومين بهدف تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والاتحاد المصرى لرياضات الشارع، واللياقة التنافسية تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يأتي ذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية يشهد مركز شباب القصير استمرار التدريبات الأسبوعية لشعبة تنس الطاولة للطلائع، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف فتحي خليل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

ويسعى المدربون من خلال هذه التدريبات إلى صقل مهارات اللاعبين الصغار وتطوير مستواهم في هذه اللعبة الشيقة.

الجدير بالذكر ان مركز شباب القصير يشهد نشاطًا ملحوظًا في لعبة تنس الطاولة، حيث يستمر اللاعبون الصغار في شعبة الطلائع بتلقي تدريبات مكثفة أسبوعيًا.و يهدف هذا التدريب إلى صقل مهارات اللاعبين وتطوير مستواهم الفني والبدني، وذلك بهدف تمثيل المركز في المسابقات القادمة وتحقيق نتائج مشرفة.

ويؤكد مدربو شعبة تنس الطاولة بمركز شباب القصير على أهمية التدريب المستمر والمتواصل لتحقيق التميز في هذه اللعبة. ويشيرون إلى أن التدريبات الأسبوعية التي يحصل عليها اللاعبون الصغار تساهم في تطوير مهاراتهم الفنية والبدنية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتساعدهم على الاستعداد للمنافسات في اي بطولة .

بطولة سترونج مان