محافظ دمياط يبحث جهود الحملات على الأسواق

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا جاء حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للحملات التفتيشية المُنفذة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتى تأتى فى إطار الجهود المستمرة للمحافظة والجهات المعنية للمتابعة الدورية لتلك المنظومة.

وتضمن البيان أبرز تلك الجهود التى تم تنفيذها خلال الثلث الأول من الشهر الجارى، بالشراكة مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري و هيئة سلامة الغذاء، و جاءت بنطاق مراكز ومدن دمياط والزرقا وكفر البطيخ والسرو والروضة ورأس البر وميت أبو غالب و كفر سعد وفارسكور، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط وإعدام 138 كجم مواد غذائية متنوعة لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى إعدام 52 لتر مواد سائلة متغيرة الخواص ، وتحرير 114 محضر للمخالفين.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى، على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق و المنشآت الغذائية والمخابز للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و طبقًا للمواصفات المحددة ، للحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك التصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة فى أسعارها .