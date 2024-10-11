بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين، يؤدي المسلمون اليوم صلاة الجمعة الثانية من ربيع الآخر 1446 من رحاب المسجد الحرام والنبوي، حيث تنقل قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية السعوديتين البث المباشر لشعائر الصلاة على الهواء مباشرة.

صلاة الجمعة من الحرم المكي

صلاة الجمعة من المدينة المنورة

صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة: