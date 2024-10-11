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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

السبت.. القومي للسينما يعرض أفلام "نص فيتو استغماية وغالي" بنادي السينما المستقلة

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين المستقلين يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة  بالقاهرة، وذلك يوم السبت القادم الموافق 12 أكتوبر، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساءً.

تشمل العروض فيلم "نص فيتو"، وهو فيلم روائي قصير من إخراج مصطفى حجاج، وفيلم "إستغماية"، فيلم روائي قصير من إخراج إنجي وليد، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي بعنوان "غالي" من إخراج كريم خزان.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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