بشرى سارة تراجع أسعار الفراخ تفاصيل

تراجعت أسعار الفراخ بالبورصة والأسواق، فبلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم ما بين 80 لـ 81 جنيهًا للكيلو الواحد في البورصة، بينما استقرت أسعار كرتونة البيض اليوم.



سعر الفراخ البيضاء اليوم

تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة ما بين 80 لـ 81 جنيهًا للكيلو، لتباع في الأسواق بـ 90 لـ 91 جنيهًا.

سعر الفراخ الحمراء والساسو

تراوح سعر كيلو الفراخ الحمراء والساسو اليوم الجمعة ما بين 105 إلى 106 جنيهات للكيلو الواحد في البورصة، لتباع بالأسواق المصرية ما بين 115 إلى 116 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الجمعة بـ 120 جنيها في البورصة، لتصل للمستهلك بالأسواق بـ 130 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 ما بين 195 لـ 200 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، بين 19 إلى 20 جنيها.



وبينما يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين مبلغ 21 و22 جنيهًا.



يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين اليوم الجمعة، 22 و24 جنيهًا.



ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور، اليوم الجمعة ما بين 19 و20 جنيهًا.



ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الجمعة ببورصة الدواجن، ما بين 29 و30 جنيهًا.



ويتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الجمعة في بورصة الدواجن ما بين 10 و11.50 جنيه.