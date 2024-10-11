الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. كنز من العناصر الغذائية لصحة أفضل

الفاصوليا الخضراء
الفاصوليا الخضراء

الفاصوليا الخضراء واحدة من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، وتعد إضافة مثالية للوجبات الصحية، وتتميز بمذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائدها.


 

الفاصوليا الخضراء 

فوائد الفاصوليا الخضراء

1.غنية بالفيتامينات والمعادن: تحتوي الفاصوليا الخضراء على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين K، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، مما يساعد في تعزيز صحة الجسم.

 

2.دعم الجهاز المناعي: بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، تساهم الفاصوليا الخضراء في تقوية الجهاز المناعي والحد من الالتهابات.

 

3.تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك.

 

4.مفيدة للقلب: تناول الفاصوليا الخضراء يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

 

5.مساعدة في السيطرة على الوزن: تعتبر منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يسعى إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

 

6.تحسين صحة العظام: تحتوي على فيتامين K، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام وتقليل خطر الكسور.

 

الفاصوليا الخضراء من الأطعمة المفيدة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، نظرًا لفوائدها الصحية العديدة، ويمكن تناولها مطبوخة أو كطبق جانبي أو إضافتها إلى السلطات لتحسين القيمة الغذائية للوجبات.

 

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الجريدة الورقية