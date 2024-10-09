مخاطر تناول الماتشا.. متى تتحول الفوائد إلى أضرار؟

الماتشا، وهي نوع من الشاي الأخضر، واحدة من المشروبات الصحية التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة. تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من محبي الشاي. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي منتج غذائي، قد تتحول فوائد الماتشا إلى أضرار إذا تم استهلاكها بكميات مفرطة أو في ظروف معينة، وفيما يلي نعرض لك متى تصبح الماتشا ضارة وتأثيراتها المحتملة على الصحة.

الماتشا

متى تصبح الماتشا ضارة؟

1. الاستهلاك المفرط: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الماتشا إلى تناول جرعات مرتفعة من الكافيين. حيث تحتوي ملعقة واحدة من الماتشا على حوالي 70 ملغ من الكافيين، مما قد يتسبب في زيادة مستوى القلق، الأرق، وزيادة ضربات القلب.

2. تأثيرات مضادات الأكسدة: رغم أن مضادات الأكسدة الموجودة في الماتشا مفيدة، إلا أن تناول كميات كبيرة قد يسبب تفاعلات سلبية في بعض الحالات، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي.

3. احتواءها على الفلورايد: تحتوي الماتشا على كميات من الفلورايد، وهو عنصر يمكن أن يكون ضارًا إذا تم تناوله بكثرة. قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الفلورايد إلى مشاكل في الأسنان والعظام.

4. تأثيرات على الكبد: في بعض الحالات النادرة، ارتبط استهلاك كميات كبيرة من الشاي الأخضر (بما في ذلك الماتشا) بتلف الكبد. يجب على الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكبد استشارة الطبيب قبل تناولها.

5. التفاعل مع الأدوية: قد تتفاعل الماتشا مع بعض الأدوية، خاصةً تلك التي تؤثر على ضغط الدم أو مستويات السكر في الدم. يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية معينة استشارة الطبيب قبل تناولها.

الماتشا مشروبًا صحيًا إذا تم تناولها بشكل معتدل. ومع ذلك، يمكن أن تكون لها تأثيرات ضارة إذا تم استهلاكها بكميات مفرطة أو في ظل ظروف صحية معينة، من المهم استشارة مختصين صحيين للتأكد من أن استهلاك الماتشا يتناسب مع احتياجات الجسم الشخصية.