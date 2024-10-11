حضري مرطب لليدين واستعدي لفصل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، تصبح العناية بالبشرة أكثر أهمية، حيث تتعرض الأيدي للجفاف والتشقق بسبب انخفاض درجات الحرارة والهواء الجاف، ويُعتبر مرطب اليدين وسيلة فعّالة للحفاظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مرطب طبيعي لليدين باستخدام مكونات بسيطة ومتاحة.





مرطب لليدين

طريقة عمل مرطب لليدين

المكونات:

1.زيت جوز الهند: 1/2 كوب

2.زبدة الشيا: 1/4 كوب

3.زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

4.زيت عطري (اختياري): بضع قطرات (مثل زيت اللافندر أو زيت البرتقال)





الخطوات:

إذابة المكونات:

في وعاء صغير، ضع زيت جوز الهند وزبدة الشيا. يمكنك إذابتهما باستخدام حمام مائي (عن طريق وضع الوعاء في وعاء أكبر يحتوي على ماء مغلي) حتى تذوب الزبدة تمامًا ويتمازج المزيج.





إضافة زيت الزيتون:

بعد إذابة زيت جوز الهند وزبدة الشيا، ارفع الوعاء عن النار واتركه ليبرد قليلاً. ثم أضف زيت الزيتون وامزج جيدًا حتى يتجانس الخليط.





إضافة الزيوت العطرية:

إذا كنت ترغب في إضافة رائحة مميزة للمرطب، أضف بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك. امزج الخليط مرة أخرى.





التبريد:

صب الخليط في وعاء نظيف محكم الإغلاق (مثل وعاء زجاجي أو علبة كريم) واتركه ليبرد تمامًا. يمكنك أيضًا وضعه في الثلاجة لفترة قصيرة لتسريع عملية التصلب.





الاستخدام:

استخدم المرطب عن طريق وضع كمية مناسبة على يديك وتدليكها بلطف حتى تمتصه البشرة. يمكنك استخدامه عدة مرات في اليوم، خاصة بعد غسل اليدين.





تحضير مرطب لليدين في المنزل هو وسيلة رائعة لحماية البشرة من الجفاف خلال فصل الشتاء. باستخدام مكونات طبيعية، يمكنك الاستمتاع بترطيب فعال وملمس ناعم، ويعتبر هذا المرطب خيارًا مثاليًا لجميع أفراد الأسرة للحفاظ على أيديهم صحية ومرطبة طوال الموسم.