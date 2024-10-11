أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي بعد الزيادة الأخيرة.. وصلت لـ٨٠٠ جنية

تصدرت صفحات السوشيال ميديا وموقع البحث “جوجل” تساؤلات عن أسعار بطاقة الرقم القومي الجديدة ٢٠٢٤، وكيفية استخراجها من المنزل، وذلك بعدما أطلقت وزارة الداخلية تطبيق إلكتروني يُمكن المواطنين من تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنيّة.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار استخراج بطاقة الرقم القومي الجديدة لعام ٢٠٢٤ من المنزل عبر التطبيق الجديد لتسهيل استخراجها للمواطنين، وجاءت كافة المعلومات خلال السطور الآتية:

استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

أولا، أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.

5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- وحال كان المستخدم ليس لديه حساب على بوابة مصر الرقمية يقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد ىالبطاقة، لملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تجديد البطاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.

- فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.