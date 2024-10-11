الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صفارات الإنذار تدوي في 9 مقاطعات أوكرانية

صفارات الإنذار في
صفارات الإنذار في اوكرانيا

دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد وتشيركاسي ونيكولاييف وفينيتسا وأوديسا في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية.

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وبحسب"روسيا اليوم "، أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، انطلاق الصفارات في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي لأكثر من ساعة، أما في باقي المقاطعات المشار إليها فدوت عند الساعة 22:32 (بالتوقيت موسكو).

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بغارات جوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

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