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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

طبيب مصري يجري 33 عملية عيون بـ قطاع غزة في 13 ساعة

استشاري جراحة الشبكية
استشاري جراحة الشبكية الطبيب المصري محمد توفيق

قام استشاري الشبكية، الطبيب المصري محمد توفيق، بإجراء 33 عملية مياه بيضاء بالعيون في مستشفى غزة الأوروبي خلال 13 ساعة متواصلة من العمل. 

 

واستعرضت طبيبة العيون الغزاوية، مروة رمضان، صورًا للطبيب المصري محمد توفيق، على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” تظهر عليه علامات التعب، بعد 13 ساعة من العمل المتواصل.

واكدت رمضان عبر حسابها بموقع "إنستجرام": إن إجراء 33 عملية لـ حالة مياه بيضا في يوم واحد، خلال 13 ساعة متواصلة، من غير بريك، يُعتبر شغل جبار جدًا، يعطيك ألف عافية».

 

وخصص قسم العيون  بـ مستشفى غزة الأوروبي، أمس الأربعاء، لإجراء عدد من عمليات المياه البيضاء في المستشفى.

 

وسافر استشاري جراحة الشبكية محمد توفيق إلى قطاع غزة، منذ أيام، للمرة الثانية له منذ بداية الحرب، للمشاركة في إنقاذ أبصار أهل القطاع.

 

مستشفى غزة الأوروبي

وتُعد مستشفى غزة الأوروبي، مستشفى حكومي فلسطيني تقع في بلدة الفخاري، قرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتمتلكه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

 

 

 

 

 

 

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