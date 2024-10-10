غداً.. وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بالإسماعيلية

يقوم فضيلة الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، بإلقاء خطبة الجمعة غداً بمجمع الدوحة الإسلامي بمدينة الإسماعيلية وذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

ويتم نقل شعائر الصلاة على الهواء مباشرة على التلفزيون المصري، و عدد من القنوات الفضائية المصرية. ويستقبل الأزهري خلال زيارته لمدينة الإسماعيلية اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية و وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ .

وتحتفل محافظة الإسماعيلية يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالعيد القومي للمحافظة حيث يتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة .

ويتوافق يوم ١٦ اكتوبر لعام ١٩٥١ والذي يتوافق مع بدء الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية بالإسماعيلية ضد المحتل الانجليزي حيث انتفض طلاب وعمال الإسماعيلية وقاموا بحرق مركز التموينات للجيش البريطاني والمعروف باسم النافي احتجاجا على التواجد الانجليزي في منطقة القناة. ورد الاحتلال على حرق النافي بفتح النيران الحية على أهالي الإسماعيلية مما أوقع العشرات بين قتيل وجريح .واستمر كفاح أهالي الاسماعيلية لنحو ١٠ يوم حتى وقعت أحداث معركة الشرطة الشهيرة في ٢٥ يناير ١٩٥٢.