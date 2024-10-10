ابو الخير رئيسا وكمال امينا عاما للتحالف الدولى للمصريين بالكويت

اصدر المجلس الرئاسي للتحالف الدولى للمصريين بالخارج قرار بتكليف المستشار جمال ابو الخير برئاسة التحالف الدولى للمصرييين بالكويت والاستاذ هانى كمال امينا عاما للتحالف الدولى للمصريين بالكويت .

وقال ابو الخير، ان مصر تتمتع بمكانه عاليه وكبيرة فى محيطها الاقليمى والدولى وانها تمتلك كل مقومات التقدم والتنمية المستدامه حيث تتمتع بمناخ استثماري وصناعى وتجارى واعد.

واشار الى ان الهدف الرئيسي الذى يسعى اليه التحالف هو دعم الدوله ومؤسساتها والعمل على لم شمل المصريين بالخارج ودعم الوطن فى شتى المجالات بهدف المحافظه على المكتسبات التى تحققت، وتوفير الاجواء المناسبه للحوار والمشاركة المجتمعيه الفعاله التى تعود بالنفع على أبناء الوطن بالداخل والخارج على حد سواء وان ابواب التحالف الدولي مفتوحه للجميع.

ومن جانبه اكد كمال ان شباب المصريين بالخارج يمتلكون الكثير من المهارات والكفاءات والافكار التى تستطيع دعم الاقتصار وتحفيز الاستثمار من خلال شراكات ومشاريع حقيقيه صغيره ومتوسطه تسمح بزياده فرص العمل والحد من البطاله والهجرة غير الشرعيه لبناء جيل واعى لديه القدرة على مواكبه العصر واستكمال مسيرة التنميه وتطلعات الدوله المصريه والمواطن معاً لتحقيق النمو والازدهار جنباً الى جنب .