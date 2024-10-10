أزهر الغربية: ختام برامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية

اخُتتمت اليوم الخميس، برامج "تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية" على سلسلة الكتب الجديدة ومضة من الوحيA Glimpse of Revelation، وذلك تحت رعايةفضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

يأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار رؤية مصر 2030 وحرص الأزهر الشريف على تحقيقها، وتحقيق الاستدامة في تنفيذ برامج التنمية المهنية بفعالية ووعي المعلم بفلسفة ورؤية تعليم 2.0 وإدراكه لأدواره في تحقيق أهداف المنهج الجديد.

جدير بالذكر أن المنهج الجديد نظام تعليمي قائم على دمج المهارات الحياتية والقيم والمعلومات لمواجهة التطور الهائل، حيث يسعى لتغيير ثقافة المجتمع من التركيز على الشهادات التعليمية، واستبدالها بالتركيز على تعلم الطفل وإكسابه مهارات حياتية إلى جانب الخبرات المعرفية، وذلك عن طريق الأنشطة التفاعلية وأنشطة البحث والاستكشاف وغيرها، وتفعيل الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في التعليم بما يسهم في إعداد جيل جديد رائد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي الإطار ذاته تستكمل فعاليات برامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات على المنهج الجديد للصف الأول الإعدادي، والذي أطلقته إدارة التدريب التربوي برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة د. شريف سميح، وتنفذه إدارة التدريب التربوي بمنطقة الغربية، وذلك بمراكز التدريب بطنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات.