رئيس جامعة حلوان يفتتح المعرض الثالث لعلوم الأثاث (صور)

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرض "إحياء" (3 Revive)، وهو المعرض الثالث على التوالي لتطبيق المخرجات التعليمية لمادة تدريب الفرقة الثالثة في برنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية.

شهد حفل الافتتاح الدكتورة ميسون قطب عميدة الكلية، والدكتورة مروة خفاجي، والدكتورة إيمان أبو طالب، والدكتورة نهلة عبد المحسن، وكلاء الكلية والدكتور علي السنوسي رئيس قسم التصميم الداخلي والاثاث، والدكتور محمد حسن منسق برنامج علوم الأثاث وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تصميم وحدات أثاث في معرض جامعة حلوان

يعتمد المعرض الثالث لعلوم الأثاث على استلهام التراث من الحضارة المصرية القديمة، حيث قام الطلاب بتصميم وتنفيذ وحدات أثاث خارجي معاصرة تحمل الهوية المصرية في تفاصيلها.

يُظهر المعرض الثالث لعلوم الأثاث مهارات الطلاب في مزج التاريخ بالتصميم المعاصر، مما يعكس قدرة التعليم الجامعي على توجيههم نحو الابتكار في مجالات الصناعات الإبداعية.

يأتي المعرض الثالث لعلوم الأثاث تحت إشراف الدكتور سلوى يوسف عبد الباري، أستاذ تصميم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، وبمشاركة الدكتور أحمد سعيد، استشاري تطوير صناعة الأثاث. كما شاركت في عملية الإشراف والتدريب المعيدتان لمياء نجيب ومي سعيد.

يمثل المعرض الثالث لعلوم الأثاث خطوة هامة في تدريب الطلاب على تنفيذ مشاريع واقعية تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي، مما يعزز من قدراتهم المهنية ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة في مجالات تصميم وصناعة الأثاث.







