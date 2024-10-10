رئيس إرتريا يؤكد دعم الجيش الصومالي

نشر وزير الإعلام الإرتري، يماني جبرميسكل، عبر صفحته الرسمية علي منصة “أكس"، لقاء الرئيس آسياس أفورقي بنظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في أسمرة.

وقال جبرميسكل، أجريت محادثات موسعة في ساعات الماضية، حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إليكم نص بيان وزير الإعلام الإرتري:-

و أكد رئيسا الدولتين على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين؛ اتفقا على تنسيق جهودهما من أجل الاستقرار الإقليمي.

أعربوا عن التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لتحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار؛ اتفقا على إنشاء لجنة تشاور سياسي على مستوى وزراء الخارجية بشأن التطورات الإقليمية والدولية والجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقدت، ظهر اليوم قمة ثلاثية بين الرئيس أسياس أفورقي والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الدكتور حسن شيخ محمود.

أكد رؤساء الدول الثلاثة، على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي؛ الاتفاق على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

الجيش الوطني الصومالي

كما أكد الطرفان من تمكين الجيش الوطني الصومالي من مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، و مناقشة بعمق أكبر والتوصل إلى توافق حول: - الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية، الوضع في الصومال في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، قضايا الأمن والتعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب في إطار أهميته القصوى كطريق بحري حيوي، سبل التنسيق الدبلوماسي والجهود المشتركة بين الدول الثلاث، الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة لوزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجي في جميع المجالات.