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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تشن هجوما بالمسيرات على الجولان المحتل

مسيرة
مسيرة

شنت المقاومة العراقية، هجوما على هدفا حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.

 

وقال المقاومة العراقية : استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس 10-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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