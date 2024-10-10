المقاومة العراقية تشن هجوما بالمسيرات على الجولان المحتل

شنت المقاومة العراقية، هجوما على هدفا حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.

وقال المقاومة العراقية : استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس 10-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.