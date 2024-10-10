منها مجزرة في مدرسة تأوى نازحين.. أبرز الأحداث العالمية الخميس

تعرضت لبنان لقصف متواصل، ورد حزب الله بضربات قوية على الأراضي المحتلة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وسط ارتفاع لأعداد الشهداء والمصابين في غزة التي نفذ فيها الاحتلال مجزرة جديدة في مدرسة تأوى نازحين.

أبرز الأحداث العالمية مساء الخميس:

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل: إنه من المنطق أن نقاتل هذا الكيان المحتل، واليوم الرد الإيراني رد طبيعي لأن "إسرائيل" اغتالت "أبو العبد" إسماعيل هنية، وانتهكت سيادة طهران، فمن الطبيعي أن تثأر إيران لدماء القائد هنية و حسن نصر الله والأخ القائد الشيخ صالح العاروري، فالاحتلال من بدأ بالعدوان على شعبنا ولبنان الشقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا مساء اليوم الخميس، خلال اقتحامها قرية قصرة جنوب نابلس، واقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين، واعتقلت طفلا لم تعرف هويته بعد، من أمام مسجد القرية.

وترأس نتنياهو اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الخميس، لمناقشة الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وحول الصراع الروسي الأوكراني، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى باريس الخميس، لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادما من بريطانيا والتقى في مستهل جولة أوروبية سريعة، رئيس الوزراء كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، وتشمل الجولة الأوروبية أيضا روما وبرلين، وتأتي بحثا عن دعم إضافي بينما يواصل الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.

وفي غزة، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقوم بإرجاع الوقود القادم لمستشفيات غزة والشمال للمرة الخامسة على التوالي، وجميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أنهم أمام جريمة مكتملة الأركان يُنفذها جيش الاحتلال في إطار تدمير وإسقاط المنظومة الصحية والمستشفيات، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، وإن هذه الجريمة تأتي في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الواقع الصحي المنهار في المحافظتين خصوصاً مع وجود 700,000 إنسان فيهما.