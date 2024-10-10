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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تفاصيل حفل رامي صبري وروبي غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن النجم رامي صبري، عن موعد حفلته القادمة، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب رامي صبري: "حبايبي طلاب الجامعة المصرية الصينية، مستنيكم بكره علشان نعمل أجمد حفلة، جهزوا نفسكم علشان ليلة متتنسيش".

الاستعدادات النهائية لحفل رامي صبري 

وتجرى حاليا الاستعدادات النهائية للحفل، وبناء المسرح وتجهيزات عروض الفاير ورك.

يقام الحفل غدًا الجمعة، ويشارك فيه النجمة روبي، كما تقام الكثير من الفعاليات على مدار اليوم، و تفتح البوابات لإستقبال الجمهور من الثانية ظهرا.

و يقدم مطرب المهرجانات أوكا فقره خاصة للجمهور، كما توجد فقرات فنيه مختلفه في بداية اليوم لمشاركة الطلاب احتفالاتهم، ويقدم مصمم عروض الألعاب النارية "fire works" أحمد جمال مجموعة من العروض الجديدة والمبتكرة التي يتميز بها،  وبعد إنتهاء عروض الألعاب الناريه، وذلك تمهيدا لبدء فقرة النجم رامي صبري والذي يختتم الحفله بمجموعة من أشهر أغانيه.

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