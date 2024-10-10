محافظ الغربية يتفقد معسكر الإيواء العاجل

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، الاستعدادات النهائية لمعسكر الإيواء العاجل والمقام في أرض البوريفاج بحي أول طنطا، ضمن الاستعدادات النهائية للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 138 والمقرر تنفيذه في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.

بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة والعميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية.

وشهد المحافظ جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والطب البيطري ، الأوقاف ،الكنيسة و هيئة الإسعاف وعدد من الجمعيات الأهلية، في إقامة معسكر إيواء للمتضررين من حدوث أحد الكوارث، حيث يحتوي المعسكر على جميع المستلزمات والأدوات الأساسية والتجهيزات اللازمة .

وخلال الجولة أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمعسكر مؤكدا استعداده بشكل جيد لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة وتقديم كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين للخروج من الحالة السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الأزمة.

وقدم الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر والمشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

ووجه المحافظ بتضافر الجهود بين الجهات المشاركة في التدريب وتوفير جميع التيسيرات اللازمة، لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم بشكل دوري، لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدى الجهاز التنفيذي، في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات المناسبة.