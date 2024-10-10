نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد مجمع الصناعات بمدينة الغردقة

تفقدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر اليوم الخميس، مجمع الصناعات بمدينة الغردقة؛ نيابة عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورافقه عميد احمد صلاح مدير المجمع وإسراء عبدالمنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الاحمر و محمود عباس من جهاز تنمية المشروعات لمتابعة الصناعات القائمة.

حيث حرصت على زيارة بعض المصانع بالمجمع للتعرف على منتجاتها والوقوف على احتياجات أصحاب المصانع كما أبدت استعداد المحافظ لدعم الصناعة في البحر الاحمر لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتم عرض اهم مشكلات المصنعين.

وأكدت النائبة دعمه الكامل لأصحاب المصانع، حتى يتم تشغيل كل المصانع بكامل طاقتها في القريب العاجل، موجهة الشكر لأصحاب المصانع التي تم تشغيلها، معربة عن سعادتها بحجم الإنشاءات والمصانع العاملة بالمنطقة لما لها دور كبير في توفير فرص عمل للشباب، وتنمية قطاع الصناعة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشارت نائب محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، بالصناعة المصرية، حيث شهدت الصناعة تطورات وقفزات كبيرة خلال السنوات السبع الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات أو مستوى الطفرة الكبيرة المحققة في بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين.