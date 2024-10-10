يستضيف منتخب السعودية، نظيره الياباني، في ملعب الجوهرة المشعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية واليابان يلا شوت بدون تقطيع HD في تصفيات كأس العالم

ضرب المنتخب السعودي موعداً نارياً مع منافسه الياباني يوم الخميس الموافق 10/10/2024 في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 “الدور الثالث”، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب السعودي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما تبدأ مباراة السعودية ضد اليابان Saudi Arabia vs Japan في تصفيات كأس العالم 2026 في الدول الأخرى في الأوقات الآتية:

حصلت قنوات الكأس Alkass على حقوق بث مباريات تصفيات كاس العالم 2026، بالإضافة إلى ذلك ستنقل أحداث مباراة السعودية واليابان على قنوات beIN SPORTS بتعليق حسن العيدروس، ويمكن مشاهدة مباراة السعودية ضد اليابان على تطبيق شاهد TV.

افتتح المنتخب السعودي مشواره في الطريق إلى كأس العالم 2026 بتعادل مخيب للآمال أمام إندونيسيا بنتيجة 1-1، ليصالح جمهوره بعدها بفوز ثمين على المنتخب الصيني بنتيجة 2-1، ويسعى في هذا اللقاء إلى الفوز على اليابان مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

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وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب اليابان وهو متصدر المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية، حيث استطاع الفوز باكتساح على الصين بنتيجة 7-0 ويطمح هو الآخر في المحافظة على الصدارة والتأهل إلى المونديال.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد منتخب اليابان بمباراة اليوم

جاء التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد منتخب اليابان بمباراة يوم غدا الخميس، لتتمثثل كالآتي: