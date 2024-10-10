وكيل المغربي بن تايك يهدد بإجراءات قانونيه بسبب شائعةالمنشطات

أصدر وكيل المغربى محمود بن تايك ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا استنكر فيه الحملات الشرسه الموجهه ضد اللاعب بشأن تحليل المنشطات الذى أجرى له على هامش مباراة السوبر الإفريقى أمام الأهلى التى أقيمت بالمملكه العربيه السعوديه وفاز بها الأبيض.

وقال البيان " نحن وكلاء اللاعب محمود بن تايك نعرب عن استنكارنا الشديد للحملات المضلله التى تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمبنيه على شائعات وأخبار كاذبه منذ إنضمام اللاعب إلى نادى الزمالك المصري بإسم اللاعب نكذب هذه الشائعات خصوصا

الشائعه الأخيره الخاصه بإيجابية عينة المنشطات ونعتبر نشر هذه الأخبار الكاذبه تشهيرا واضحا واعتداء غير مقبول على سمعة لاعب قدم الكثير إلى كرة القدم..هذه الشائعات لاتعكس فقط غياب الحقائق الاحترام للحقائق ب تكش مسئوليه غير مهنيه ل بعض وسائل الإعلام وأن أى تحليل طبى يحتاج إلى أدله موثوقه وهو ماتفتقر إليه هذه المزاعم.

واختتم البيان بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يساهم فى نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدله ملموسه وأنه هناك التزام بالدفاع عن حقوق اللاعب بجميع الوسائل القانونية.