مساعد وزير التعليم يتابع  انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس الفيوم

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور صبري شهوان السيد بالإدارة العامة للمتابعة بالوزارة ، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس .

جولة في مدارس سنورس

كما تم متابعة عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية ، بحضور عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، ومن هذه المدارس، مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي ، ومدرسة حماده طنطاوي الابتدائية ، ومدرسة بني عتمان الجديدة ، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية.

وقد تفقدا الدكتور رمضان ، والدكتورة أماني قرني ، الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس ، ونسب الكثافات الطلابية، مؤكداً أن المكان الأساسي للتعليم هو الفصول ، موجهاً بضرورة الالتزام بالآليات والإجراءات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية .

تم مناقشة الطلاب موجهاً لهم ضرورة الانتظام في الحضور والمشاركة في الأنشطة داخل اليوم الدراسي لتجديد طاقاتهم واكتشاف مواهبهم.

وأكد على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمي لتحقيق أقصى استفادة لدى الطلاب، ومتابعة دفاتر تحضير المعلمين وأيضاً كراسات الواجبات للطلاب.

وأوصت اللجنة بالمتابعة المستمرة للواجبات، كما تم التشديد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى لتحقيق مناخ تربوى أمن للجميع .

كما تم التأكيد على سلامة وأمن الطلاب أثناء الدخول والخروج من المدرسة ، والإنتهاء فورا من سد عجز المعلمين بالمدارس، وتعليق قوائم الأسماء معلقة في كل الفصول، ونظافة المدارس والفصول الدراسية، ودورات المياه ، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل غرف الأنشطة والتطوير والحاسب الآلي والمعامل ، وابلاغ الإدارة فورا عن وجود أى مشكلة بالمدرسة تعوق العملية التعليمية للتدخل السريع والعمل على حلها فورًا

تم متابعة أنشطة مكتبة مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية ومعرض المجال الصناعي، وأشادت اللجنة بالأعمال الأكثر من رائعة التي تم عملها من تدوير خامات البيئة.

وتفقدا مبني مدرسة الشهيد أحمد عبدالعاطي الثانوية للاطمئنان علي الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك استعداداً لاستقبال الطلاب.

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