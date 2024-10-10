وزير الخارجية الإيراني يدعوا المجتمع الدولي لبذل جهود لوقف جرائم الاحتلال

دعا وزير الخارجية الإيراني المجتمع الدولي، إلى بذل جهوده لوقف جرائم الاحتلال في غزة ولبنان، التي تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الإقليميين والدوليين .

وأبرق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، إلى نظرائه في العالم، اليوم الخميس، داعياً المجتمع الدولي إلى "بذل جهود لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة".

وقال عراقتشي في رسالته، إنّ "الجرائم الصهيونية في غزة ولبنان أدّت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من الأبرياء".

وأضاف أن "الجرائم الصهيونية في غزة ولبنان أدّت الى تدمير واسع للأماكن السكنية والعامة، وقتل عمّال الإغاثة الدولية".

ورأى وزير الخارجية الإيراني أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي "تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الإقليميين والدوليين".

كما أشار إلى أنّ "ما تقوم به قوات الاحتلال، مثال واضح على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

التهديدات الإسرائيلية لبلاده

وكان وزير الخارجية الإيراني قد ردّ قبل يومين، على التهديدات الإسرائيلية لبلاده، وذلك خلال مؤتمر "طوفان الأقصى.. بداية نصر الله"، وأكّد أنّ "أي خطأ من جانب الأعداء سيقابله ردّ قوي"، بحيث أنّ "إيران لن تتسرع أو تتهاون أو تتردد فيه".

كما شدّد عراقتشي على أنّ بلاده "ستردّ على أي هجوم على مؤسساتها أو بناها التحتية"، مؤكّداً: "صواريخنا يمكنها الوصول إلى كل أهدافها".

وفي وقت سابق اليوم، أكّد مستشار قائد حرس الثورة في إيران، العميد إبراهيم جباري، أنّ "الولايات المتحدة تقف وراء كل ما يجري في غزة ولبنان واليمن بدعمها إسرائيل"، مضيفاً أنه "ليس بوسعهم شنّ الحرب على إيران وقواتنا على أتم الاستعداد للرد".

كما أكد أنّ "إيران ستسوّي عشرات المصانع ومنشآت الكيان الإسرائيلي مع الأرض، لو تم الاعتداء على البلاد".

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