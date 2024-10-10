مشاهد خاطفة.. إطلاق البرومو الرسمي لفيلم "عنها" بطولة أحمد مالك وندى الشاذلي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عنها" لـ الفنان أحمد مالك، البرومو الرسمي للفيلم، المرتقب طرحه في دور العرض السينمائية الأربعاء المقبل.

وجاء برومو فيلم عنها، معبرًا عن الإثارة والتشويق لأحداث الفيلم حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلي، فبدأ البرومو بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسي لبطلة الفيلم، التي تمر بأزمة ما لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه.

شاهد الفيديو من هنا

وزادت جرعة التشويق والإثارة في برومو فيلم عنها، إذ يرتدي أحمد مالك البدلة والطربوش الأحمر، ويقول إن هناك محاولة اغتيال، ليزيد الغموض أكثر لدى المشاهد.

وكان صناع فيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "إشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

أبطال فيلم عنها



فيلم عنها، بطولة كل من أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.

قصة فيلم عنها



وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرين تدعي "درية"، وتم إغتيال زوجها في ذلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.