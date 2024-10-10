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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

موعد شهر رمضان 2025 في مصر.. الإجازات الرسمية

موعد شهر رمضان
موعد شهر رمضان

يشغل موعد شهر رمضان 2025 اهتمام الرأي العام المصري حاليًا، مع اقتراب هذا الشهر المبارك الذي ينتظره المسلمون بشغف كل عام.

استفسارات حول موعد رمضان 2025

يتساءل الكثيرون عن توقيت حلول شهر رمضان 2025، حيث يسعى الجميع لمعرفة العطلات المرتبطة بهذا الشهر وكيفية الاستعداد له مبكرًا،  وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بداية شهر رمضان 2025 في مصر، بما يتماشى مع الحسابات الفلكية.

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موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025 فلكيًا

موعد بداية الشهر

وفقًا للمعهد، فإن بداية شهر رمضان 2025، الذي يوافق العام الهجري 1446هـ، سيكون فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025. 

وأوضح المعهد أن الهلال سيولد بعد حدوث الاقتران، في الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر يوم الجمعة 28 فبراير 2025، وهو موعد رؤية الهلال.

وأشار المعهد إلى أنه يتبقى حوالي 186 يومًا على حلول شهر رمضان، وأن الرأي النهائي حول بداية الشهر سيكون من خلال استطلاع هلال الشهر من قبل دار الإفتاء المصرية، وولفت إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية.

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موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025 فلكيًا

الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2025

لن يتضمن شهر رمضان 2025 أي إجازات رسمية بخلاف العطلات الأسبوعية، التي ستكون كما يلي:

  • السبت 1 مارس 2025
  • الجمعة 7 مارس 2025
  • السبت 8 مارس 2025
  • الجمعة 14 مارس 2025
  • السبت 15 مارس 2025
  • الجمعة 21 مارس 2025
  • السبت 22 مارس 2025
  • الجمعة 28 مارس 2025
  • السبت 29 مارس 2025

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