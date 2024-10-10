وكيل تعليم قنا يشهد فعاليات تدريبات المعلمين على مستوى الادارات التعليمية

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، فعاليات تدريبات المعلمين على مستوى جميع الادارات التعليمية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية ( التنمية المستدامة) وذلك بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويأتي بحضور محمد فرج الله مدير مركز التدريب الرئيسي بقنا ( الأكاديمية المهنية للمعلمين) وحسين مصطفى رئيس قسم التدريب بادارة دشنا التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الى ان المبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال مجموعة من برامج التنمية المستدامة للمعلمين بجانب تحسين جودة العملية التعليمية بمدارس الادارة من خلال استغلال ورفع كفاءة المعلمين والاستغلال الأمثل لكافة الأنشطة التعليمية بمدارس الادارة التعليمية واستغلال الامكانيات المتاحة لتوفير مناخ تعليمى متميز للطلاب.

وأضاف انه يتم تنفيذ أنشطة وبرامج المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بجميع مدارس المحافظة تضم برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية إلى جانب دعم النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي.

ووجه وكيل الوزارة بمواصلة تنفيذ المبادرة من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل والخدمات المتنوعة التي تهدف إلى تنمية الإنسان والتعريف بالمشروعات القومية.

الجدير بالذكر أن التدريب استهدف 60 معلم وأخصائي على مستوى مدارس المحافظة لمدة يوم واحداً بواقع خمس ساعات تدريبية ، على أن ينقل المتدربون التدريب داخل إداراتهم التعليمية ومدارسهم .

الإعلان عن مسابقتين لوظائف معلم مساعد

خلال اجتماعه برئاسة مدبولي: مجلس الوزراء يوافق على مقترح بجواز الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وفقا للضوابط والقواعد.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.