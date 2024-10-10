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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

قنا| مصر الخير تُسلم 94 جهازًا تعويضيًا لذوي الهمم

الأجهزة التعويضية
الأجهزة التعويضية

سلمت مؤسسة مصر الخير، اليوم الخميس، أجهزة تعويضية، لأصحاب الهمم بمحافظة قنا ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنظمها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات ومديرتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" .

مبادرة "حياة كريمة"

قال الدكتور خالد عمران المدير الإقليمي لمؤسسة "مصر الخير" بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، إنه تم تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية التي تشمل 9 كراسي كهربائية و9 كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، و8 كراسي عادية، و42 طرف صناعي، و26 سماعة طبية للأشخاص ضعاف السمع.

 ونوه أن المؤسسة تواصل جهودها لتقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشاريعها التنموية الهادفة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً .

وحضر الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا.

وأبرز نائب محافظ قنا، على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة داخل المجتمع، خاصه أن توفير الأجهزة التعويضية يُعد جزءاً مهماً من تحسين جودة حياتهم وتسهيل تحركاتهم اليومية. 

وأضاف "عمر" بأن المحافظة مستمرة في تقديم كافه أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مٌشيرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين. 

لقاء البرلمانيين: 

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مهم للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية، والمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد ضرورة مشاركة النواب فى وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية السنوية، لتكون معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين . 

وأضاف عبد الحليم، أن تحقيق مصلحة المواطن تعد الهدف المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

كما استمع محافظ قنا، خلال لقاءه بالنواب اليوم الخميس،  لطلبات النواب والتي كما وجه بسرعة فحص ودراسة الطلبات، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات. 

و من جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسه محافظ قنا، خاصه سرعة الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين، و إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.

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