الاحتفال بمولد السيد البدوي يبدأ غدا الجمعة

يستعد المصريون وأتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد السيد أحمد البدوي، والذي سيبدأ يوم الجمعة غدا الموافق11 أكتوبر ويستمر حتى الخميس 17 أكتوبر.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية قد أعدت جيدًا لاستقبال هذا المولد، حيث ستُقام احتفالات علمية ودينية خلال أسبوع الاحتفال، الذي يتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية.

استعدادات محافظة الغربية

من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، على ضرورة التنسيق الفعّال بين جميع الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية، وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان أن تعكس الاحتفالات الجهود المبذولة في خدمة المواطنين وتقدير تاريخ المحافظة.

رد على الحملات المسيئة

وفي سياق آخر، أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية بيانًا يدين فيه ما أسماه "الحملة الجاهلة" التي تستهدف الإمام السيد أحمد البدوي، مشددًا على سعي هذه الحملة لتشويه سمعته ومكانته الروحية. وأكد المجلس أن حياة السيد البدوي كانت مليئة بالعبادة والتقوى، حيث كان يكرس جهوده لخدمة الدين والمجتمع دون الانحياز لمصالح شخصية.

اتخاذ إجراءات قانونية

ردًا على هذه الهجمات، أعلن المجلس عن تصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسيئين للسيد أحمد البدوي، كما سيتولى حملة توعية لتعريف الناس بالتصوف ومناقب الأولياء.

رفض الأساليب السوقية

وأكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية على رفضه التام لجميع المشايخ والعلماء وأهل التصوف لأي أساليب سوقية أو ألفاظ نابية تُستخدم ضد التصوف ومشيخة الطرق الصوفية، مُشيرًا إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عُرف بالعفو والصفح.

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