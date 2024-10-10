وزير الأوقاف: العراق وبغداد في وجدان كل مسلم ومصري

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، السفير قحطان طه خلف، سفير العراق الشقيق بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف، بسفير جمهورية العراق بالقاهرة، مؤكدًا اعتزازه بجمهورية العراق اعتزازًا لا حدود له، وأنه زار العراق أكثر من مرة، ونزل ضيفا على الحضرة القادرية في بغداد وزار عددا من المدن العراقية، وتجول بين المشاهد والمعالم التاريخية العظيمة في هذا البلد العظيم، وأسره الكرم الغامر الذي غمره به أبناء العراق الشقيق.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، أن العراق عموما وبغداد خصوصا في وجدان كل مسلم، وفي وجداننا كمصريين على سبيل الخصوص، وأنه لا سبيل أمامنا إلا الوعي والتلاحم وإدراك المخاطر المحيطة، وتجاوز المحاولات المستمرة لإذكاء الطائفية وتنميتها.

وأكد وزير الأوقاف على التنسيق التام بينه وبين الدكتور مشعان الخزرجي رئيس ديوان الوقف السني في العراق، وكافة مؤسسات الدولة في العراق الشقيق

من جانبه، أعرب السفير قحطان، عن سعادته بلقاء وزير الأوقاف، مثمنًا كريم أخلاقه، مشيدًا بالموقف المحترم الذي أبداه الدكتور أسامة الأزهري تجاه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحمل أوراقه في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

الأمة العربية في أمس الحاجة إلى تجاوز العصبيات والتحديات المعاصرة

وأكد سفير جمهورية العراق الشقيقة بالقاهرة، أن الأمة العربية في أمس الحاجة إلى تجاوز العصبيات والتحديات المعاصرة، وأن قوتنا في وحدتنا أمام التحديات، متمنيًا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار روكان عبد الخالق حميد الملحق الثقافي بسفارة العراق بالقاهرة، وفضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني والدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.