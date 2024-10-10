البث المباشر لمشاهدة مباراة عمان والكويت يلا شوت في تصفيات كأس العالم 2026

حدد الكاف موعد مباراة الكويت وعمان في تصفيات أسيا لكاس العالم، حيث يسعى كل منهما لتحقيق أول انتصار في مشوار التصفيات، وتعرض جريدة الوفد في التقرير التالي موعد مباراة الكويت وعمان في تصفيات أسيا لكاس العالم والقنوات الناقلة.

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يستقبل منتخب عُمان ضيفه وشقيقه منتخب الكويت في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة مسقط، بدءاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الدور الثالث ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتي تضم ايضاً كوريا الجنوبية والأردن والعراق وفلسطين.

الجدير بالذكر أن المنتخب العماني تفوق على نظيره الكويتي في آخر 3 مباريات جمعتهما، بتحقيقه 3 انتصارات، منها واحدة في كأس آسيا 2015، واثنين في كأس الخليج العربي 2017 و2019.

حسابات المجموعة الثانية في تصفيات المونديال التي ينافس بها المنتخبان معقدة حتى الآن، حيث تتساوى ثلاثة منتخبات في القمة هي الأردن وكوريا الجنوبية والعراق برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين فقط نجد الأزرق وخلفه فلسطين ويتذيل الحُمر الترتيب.

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لم تكن القرعة رحيمة بالمنتخب العماني، فخلال الجولتين الأولتين وقع في طريق الشقيق العراقي والشمشون الكوري، وخسر المباراتين رغم تقديم أداء جيد، أما المنتخب الكويتي فاستطاع اقتناص نقطة التعادل من النشامى وأسود الرافدين.

موعد مباراة عمان والكويت اليوم

تنطلق المباراة تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت عمان والإمارات من مساء اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.

يحتل منتخب الأردن صدارة الموجودة الثانية من التصفيات الأسيوية، في حين يكون منتخب عمان المركز الأخير في ترتيب مجموعته، أما عن المنتخب الكويتي فيتواجد في المركز الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت

مجموعة قنوات بي إن سبورتس “bein sports” القطرية المشفرة وهي التي تمتلك حقوق البث الحصري، عن منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا.