مجمعى إعلام قنا ونجع حمادى يحتفلان بذكرى انتصارات أكتوبر 6 أكتوبر

نظم مجمعى إعلام قنا ونجع حمادى، اليوم الخميس، بمبنى إعلام مدينة نجع حمادى، احتفالية تحت عنوان" 6 أكتوبر.. ملحمة النصر و عزيمة البناء"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، للاحتفاء بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

مدينة نجع حمادى

أقيمت فعاليات الاحتفالية بقاعة مجمع إعلام قنا ، بحضور اللواء نظامى سالم الشريف، أحد أبطال حرب أكتوبر، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، وماجدة الشرقاوى، مدير مجمع إعلام نجع حمادى، ولفيف من القيادات الشعبية.

تضمنت فعاليات الإحتفالية، فقرات فنية وأناشيد وطنية لطالبات مدرسة قنا الرسمية للغات، وعرض أفلام تسجيلية لوقائع الحرب، فضلاً عن شهادات لأبطال مشاركين فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، وانتهت بتكريم الأبطال المشاركين.

وقال اللواء نظامى سالم الشريف، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر المجيدة غيرت الخريطة السياسية والعسكرية على مستوى العالم، بفضل العقلية المصرية التى استطاعت من خلال خطة خداع استراتيجى، أن تصنع انتصاراً تاريخياً مازال يتحاكى به العالم.

وأضاف الشريف، بأن الانتصار تحقق بفضل الله ثم تخطيط جيد لقيادة ذكية، وعزيمة الجنود المصريين وإصرارهم على تحرير أرضهم، رغم التحديات والمصاعب التى كانت ترى أن خوض مصر لحرب خلال هذا التوقيت كانت مستحيلة.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، إلى أن ما تشهده البلاد من تعمير وتنمية، خاصة فى أرض سيناء الغالية، كانت من ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة، التى قضت على اسطورة الجيش الذى لا يقهر، وحطمت الأطماع الإسرائيلية فوق رمال سيناء الطاهرة.

وأوضحت ماجدة الشرقاوى، مدير مجمع إعلام نجع حمادى، بأن الإحتفالية تأتى ضمن فعاليات حملة قطاع الإعلام الداخلى، لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر واستعادة الأرض من المحتل، لتكون رسالة للأجيال الحالية والقادمة بعظمة ما صنع آبائهم من انتصارات روت أرض سيناء بدمائهم الغالية.

نائب محافظ قنا يشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا، وذلك ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنظمها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات ومديرتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" .

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة داخل المجتمع، خاصه أن توفير الأجهزة التعويضية يُعد جزءاً مهماً من تحسين جودة حياتهم وتسهيل تحركاتهم اليومية.

وأضاف "عمر" بأن المحافظة مستمرة في تقديم كافه أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مٌشيرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عمران المدير الإقليمي لمؤسسة "مصر الخير" بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر أنه تم تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية التي تشمل 9 كراسي كهربائية و9 كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، و8 كراسي عادية، و42 طرف صناعي، و26 سماعة طبية للأشخاص ضعاف السمع ، مضيفا ، أن المؤسسة تواصل جهودها لتقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشاريعها التنموية الهادفة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً .