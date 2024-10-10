الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

خدمات طبية مجانية لأهالي قريتين فى المنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين ، بقريتي سيوه وديرالسنقوريه بمركز بني مزار، شمال محافظة.

مركز بني مزار

وقامت القافلة الطبية العلاجية المجانية ، على مدار يوم كامل بمستشفى المنيا الجامعي ، بتوقيع  الكشف الطبي على المواطنين  ، بجميع التخصصات من ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

 وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان ، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة .

 

بالاضافة ، الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية ، وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب ، وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح  أن الجمعية بمحافظة المنيا ، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ، ومنها ، بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة.

 

كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من ، مرضى القلب ، والعيون ، لإجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على، شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ، ولحوم الأضاحى.

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