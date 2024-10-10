خدمات طبية مجانية لأهالي قريتين فى المنيا

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين ، بقريتي سيوه وديرالسنقوريه بمركز بني مزار، شمال محافظة.

مركز بني مزار

وقامت القافلة الطبية العلاجية المجانية ، على مدار يوم كامل بمستشفى المنيا الجامعي ، بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين ، بجميع التخصصات من ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان ، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة .

بالاضافة ، الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية ، وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب ، وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنيا ، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ، ومنها ، بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة.

كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من ، مرضى القلب ، والعيون ، لإجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على، شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ، ولحوم الأضاحى.