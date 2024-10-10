أدعية لليلة الجمعة.. تخلص من همومك وأحزانك بذكر الله

بعد غروب شمس يوم الخميس تبدأ ليلة الجمعة، وهى أفضل ليالي المسلم خلال الأسبوع، وصباحها هو عيد المسلمين، وينبغي على المسلم اغتنام هذا الوقت في الصلاة على سيدنا النبي والدعاء، ويبحث الكثير خلال ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحزن والضيق.

أدعية ليلة الجمعة للتخلص من الهموم والأحزان



ورد عن دعاء يوم الجمعة لتفريج الهموم، الكثير من الأدعية والأذكار التي يستحب للمسلم ترديدها لإزالة الهم والغم، ومن دعاء يوم الجمعة لتفريج الهموم وإزالة الكروب ، يلي:

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك، وفك كربي يا كريم.

أفضل دعاء ليلة الجمعة

«اللهم أني أسألك من فضلك العميم ومن خيرك الكثير أن تجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وأن توفي ديني وأن تهون ما تعسر علي من أهوال الدنيا والآخره».

«اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما أنت أهله وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة».

«اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عنمن سواك، اللهم أكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببالنا وأرزقنا من حيث لا نحتسب».

«يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، ومن دعاء الفجر للرزق، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي».

«اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا».

أدعية للهم والحزن

اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك سلاما ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكل ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.