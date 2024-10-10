رئيس جامعة إسلسكا: نبحث استمرار برنامج تأهيل الكوادر الشابة في الوزارات

قالت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا، إن برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الشابة بالجهاز الإداري للدولة جزء من مسؤوليتها المجتمعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جامعة إسلسكا بمقرها الرئيسى بمرتفعات الأهرام، بالتزامن مع تعيين الدكتور حلمى حمامى عميدا لكلية إدارة الأعمال ورئيسا لوحدة الاعتماد.

وأوضحت رئيس جامعة إسلسكا أن هذا البرنامج تم تحت رعاية القيادة السياسية المصرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط، والذى استوعب جميع الوزارات والمحافظات المصرية.

وأشارت رئيس جامعة إسلسكا إلى أن الدفعة الأخيرة سوف تنتهى من الدراسة مع نهاية عام ٢٠٢٤، وأن الجامعة تبحث استمرار هذا البرنامج وترحب بذلك.



وأكدت رئيس جامعة إسلسكا أن ما يشكل سمعة الجامعة وتميز علامتها التجارية Reputation & Brand Management أساساً هو جودة التعليم ومستوي الخريجين، ويرجع الفضل في ذلك للأساتذة الأجلاء وهم يمثلون نقاط القوة.

وأضافت رئيس جامعة إسلسكا في عصر الرقمنة والذكاء الأصطناعي وجامعات الجيل الخامس ومجتمع المعرفة ينصب التركيز علي المبادرة والابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال.

ونوهت رئيس جامعة إسلسكا بأنه تقع على عاتق الجامعات مسئولية تزويد أجيال من خريجي المستقبل بالتعليم المناسب لمساعدتهم علي التعامل والتكيف مع وظائف المستقبل التي لم يتم أختراعها بعد.

خطة جامعة إسلسكا

عرض الدكتور حلمي حمامي، عميد كلية إدارة الأعمال، خطة جامعة إسلسكا خلال السنوات المقبلة.

وقال إن هذه الرؤية، التي تحمل اسم "آفاق Horizons"، تتميز بمزيج من الابتكار والالتزام بالجودة، مع النركيزعلى التميز الأكاديمي لتضع الجامعة في مصاف المؤسسات التعليمية الرائدة عالميًا.

أوضح د. الهمامي قائلاً: "نحن في أسلسكا نسعى للتميز في جميع جوانب العمل الأكاديمي والتعليمي، وسعينا يتخطى مجرد تحقيق جودة التعليم، لنصل إلى مستويات التميز التي تضمن لطلابنا أقوى الأسس لمستقبلهم الأكاديمي والمهني".

وأشار إلى الأبعاد الأساسية للاستراتيجية، وقال تقوم استراتيجية "آفاق Horizons" على ثلاثة أبعاد أساسية، تُعد الركائز التي ستدعم مشاريع الجامعة في المستقبل: التميز في التعليم والتعلم، والتميز في البحث العلمي، والتأثير الإيجابي في المجتمع.

وكان وزير التعليم العالي قد وافق على بدء الدراسة لأول مرة في درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بدءا من سبتمبر 2019، بناء على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى رقم 597 لسنة 2017 بالموافقة على إنشاء جامعة اسلسكا مصر، في إطار التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا.

وجامعة اسلسكا أول جامعة متخصصة في إدارة الأعمال بشكل غير تقليدى، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن جامعة إسلسكا مصر تعد نموذجًا فريدا يعكس مدى التعاون البحثى والتدريبى بين مصر وفرنسا، حيث تهدف إلى تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها من خلال توفير فرص التعليم والتعلم المستمر والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين مهاراتهم الإدارية، وتوفير القوى البشرية القادرة على المنافسة العالمية.