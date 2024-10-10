يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة عمان والكويت اليوم في تصفيات كأس العالم

يفتح مجمع السلطان قابوس أبوابه لاستضافة ديربي خليجي عربي من العيار الثقيل، يجمع بين عمان والكويت في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

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ويلعب المنتخب العماني المباراة تحت قيادة المدرب الوطني الجديد “رشيد جابر”، الذي استلم المهمة بعد الجولة الثانية، خلفاً للمدرب ياروسيلاف شيلهافي الذي فشل في حصد أي نقطة من أول مباراتين بالخسارة أمام العراق (0-1) وكوريا الجنوبية (1-3).

على الجهة المقابلة، لم يحقق المنتخب الكويتي انتصاره الأول بعد في المرحلة الثالثة من التصفيات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني “خوان انتونيو بيزي”، ولكنه تعادل الأردن (1-1) في الجولة الأولى، ومع العراق (0-0) في الظهور الأخير بالجولة الثانية.

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الآسيويّ لكرة القدم مهمّة الإشراف على مباراة الكويت وعُمان لحساب الجولة الـ3 من المرحلة الـ3 من تصفيات كأس العالم 2026، للحكم الإيرانيّ علي رضا فغاني.

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ويملك فغاني تجربة كبيرة على المستويين الآسيويّ والعالميّ بفعل تجاربه الكثيرة، ويحظى فغاني بثقة كبيرة في أوساط الكرة الآسيويّة من أجل إدارة هذا النوع من المباريات الحاسمة.

موعد مباراة عمان والكويت في تصفيات كأس العالم 2026