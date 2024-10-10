بمشاركة ٦٠ شركة .. الجامعة اليابانية تنظم " يوم الصناعة السنوى "

انطلقت فاعليات “يوم الصناعة السنوى”، الذى نظمته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى أوائل أكتوبر الجارى بمشاركة ٦٠ شركة ومؤسسة صناعية كبرى.

وبحضور الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم ولفيف من رجال الصناعة و أعضاء من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وذلك لتعريف المجتمع الصناعي بالخدمات التي تقدمها الجامعة لدعم الصناعة الوطنية والتى تتضمن الاستشارات الهندسية، البحث والتطوير، التحاليل والاختبارات، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة.

استعرض الدكتور عمرو عدلي خلال كلمته دور الجامعة الحيوي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة منها للاقتصاد القومى.

وكشف عن مجموعة دعم الصناعة التي تم إنشائها بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية مصر 2030 لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اشاد المهندس محمد عبد الجيد العربي، رئيس عمليات التصنيع بمجموعة العربي، خلال كلمته بالتعاون المثمر بين المجموعة والجامعة المصرية اليابانية خاصة فى مجال استخدام المحاكاة لإعادة تصميم عمليات الإنتاج وزيادة كفاءة المصنع الجديد.

واستعرض ممثل عن شركة حديد عز التعاون بين الشركة والجامعة في مجالات متعددة منها برنامج الفلزات وتشكيل المعادن الجديد.

وأوضح ان الشركة توفر منحاً دراسية لعدد من طلاب الجامعة وتقوم بتوظيفهم بعد التخرج مشيرا الى . أوجه التعاون تمتد ايضا إلى أبحاث التطوير المشتركة

كما استعرضت الشركة المصرية للمواد المركبة مجالات متعددة من التعاون مع الجامعة منها إعادة تصميم أغطية البلاعات باستخدام برامج الكمبيوتر لزيادة الكفاءة، وتحسين عمليات الإنتاج، واستبدال الألياف الصناعية بألياف طبيعية لابتكار منتجات أكثر استدامة بيئياً.

شارك فى يوم الصناعة السنوى 119 شخصاً من 60 شركة من قطاعات صناعية متنوعة تشمل الأغذية، البترول والكيماويات، الهندسة، التجميل، البلاستيك، والمنظفات.