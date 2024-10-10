4 من علماء الجامعة الألمانية بالقاهرة في قائمة ستانفورد

أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة تضمين أربعة من علمائها ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024.

وطبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للعلماء، فقد تضمنت عدد أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الألمانية بالقاهرة ثلاثة بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وهم العلماء: الدكتور أشرف عبادى والدكتور محمد زكريا جاد والدكتور داريوس زلوتوس، والعالم الرابع الدكتور وسيم جوزيف ألكسان بقسم الاتصالات بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وهنأت الجامعة الألمانية بالقاهرة علمائها على هذا الاختيار، قائلة: “هم واجهة مشرفة ترفع اسم الجامعة الألمانية بالقاهرة عالياً فى كافة المحافل المحلية والدولية، كما يدلل ذلك على تمييز سياسة الجامعة التي تنتهجها لدعم التعليم العالي و البحث العلمي بما يسهم في تشجيع الباحثين وتمكينهم من أداء أدوارهم العلمية والبحثية ورفع شأن مصر عالمياً”.

نبذة عن العالم الدكتور محمد زكريا جاد

حصل الدكتور جاد على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2024 والتى جاءت تتويجاً لجهوده العلمية و البحثية والمجتمعية الوطنية المخلصة.

كما حصل على جائرة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية لسنة 2002 ونُشر له 113 بحثاً في مجلات دولية محكمة.

وألف 8 إصدارات عن دور نشر دولية، وألقى عدد من المحاضرات وأستعرض ملصقات بحثية في 129 مؤتمراً دولياً، وأشرف على أكثر من 60 رسالة ماجستير و دكتوراه.

وأتم العديد من المشاريع البحثية لمؤسسات مصرية و دولية، وشارك فى عضوية مجالس تحرير العديد من المجلات العلمية الدولية والمؤسسات العلمية، وعضوية مجالس ادارة مؤسسة مارك البحثية و هيئة الدواء المصرية، إضافة إلى عضويته في اللجنة العليا لإعداد الدستور الدوائي المصري، اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية بأكاديمية البحث العلمي والمشاركة في لجان تحكيم منح جوائز محلية و دولية، وعمل الدكتور جاد بالجامعة لمدة 17 عاما كأستاذ الكيمياء الحيوية وعميد سابق لكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وحالياً وكيل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الألمانية بالقاهرة. كما سبق له العمل كأستاذ بجامعات القاهرة و عين شمس و6 أكتوبر.

نبذة عن العالم الدكتور أشرف عبادي

أدرج اسمه في قائمة أفضل 2% من علماء العالم فى القائمة المهنية للعام الخامس على التوالي ويعمل بالجامعة الألمانية بالقاهرة منذ أكثر من 17 عاماً حيث تدرج في المناصب العلمية بالكلية فشغل منصب عميد كلية الصيدلة لمدة 5 سنوات ووكيلا لها وحالياً يشغل منصب رئيس قسم الكيمياء الصيدلية، كما عمل كأستاذ واستاذ زائر فى جامعة القاهرة وجامعة الملك سعود وجامعات المانية متعددة، كما أنه منسوب لمؤسسة الكساندر فون همبولت العريقة، إضافة لكونه محكم وعضو مجلس تحرير مجلات علمية مرموقة وعمل كمحكم لمشروعات أوروبية وإقليمية ومحلية ونال جوائز الدولة لمرات عدة منها جائزة التفوق العلمي فى العلوم الطبية لعام 2022 من أكاديمية البحث العلمى، وله أكثر من 120 بحثاً علمياً منشور محكم بجانب إشرافه على أكثر من 100 رسالة ماجستير و دكتوراة، وهو عضو اللجنة الوطنية للأدوية بأكاديمية البحث العلمي وعضو المجلس العلمي لشعبة المناعة وتطبيقات الدواء بمعهد تيودور بلهارس..

نبذة عن العالم الدكتور داريوس زلوتوس

الدكتور زلوتوس يعمل بالجامعة منذ عام 2008 بقسم الكيمياء الصيدلية، مؤلف ومشارك في تأليف أكثر من 60 منشورًا في مجلات علمية محكمة في الكيمياء العضوية والطبية والصيدلانية بما في ذلك مجلة الكيمياء الطبية، والمجلة البريطانية لعلم الأدوية، ومجلة المنتجات الطبيعية و دورية تقارير المنتجات الطبيعية، إضافة الى انه عضو في هيئة تحرير مجلة Journal of Pineal Research هي مجلة علمية محكمة تغطي الأبحاث حول الغدة الصنوبرية ومنتجاتها الهرمونية خاصة الميلاتونين، وعضو في الاتحاد الدولي للصيدلة الأساسية والسريرية IUPHAR ، واللجنة الفرعية لمستقبلات الميلاتونين ، عضو سابق في لجنة الاختيار التابعة للهيئة الالمانية للتبادل العلمي (DAAD) في مصر التي تقدم منحًا دراسية لأبحاث الماجستير والدكتوراه الألمانية - المصرية منذ عام 2009 ، ترتكز ابحاثه على الروابط الفرعية الانتقائية وثنائية التكافؤ لمستقبلات الميلاتونين والأسيتيل كولين والجليسين و العوامل الهجينة المضادة للأورام السرطانية.

نبذة عن العالم الدكتور وسيم ألكسان

الدكتور وسيم ألكسان يعمل بالجامعة الالمانية بالقاهرة (GUC) منذ اكثر من 14 عام، وحالياً هو أستاذ مساعد في كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات، حيث يدُرس مقررات متنوعة تتعلق بالاتصالات اللاسلكية، والتضمين والترميز، ونظرية المعلومات، وتصميم الدوائر الكهربائية والرقمية، والرياضيات.

الدكتور وسيم معد ومشارك في أكثر من 100 مقالة علمية منشورة ومحكمه وأوراق بحثية في مؤتمرات جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. IEEE.

الدكتور ألكسان عضو (senior member) في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ، وعضو (professional member) في الجمعية الأمريكية للحوسبة (ACM).

وحصل على جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمرين الـ19 والـ26 لمعالجة الإشارات والخوارزميات والهندسة والترتيبات والتطبيقات، التي نظمتها IEEE SPA'2015) وSPA'2023 على التوالي)، في بوزنان، بولندا؛ وجائزة كاتب العام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2019؛ وجائزة أفضل ملصق في المؤتمر الوطني الـ37 لعلوم الراديو الذي نظمته IEEE في القاهرة، مصر عام 2020.

ويشارك الدكتور ألكسان كمحرر أكاديمي لمجلة IET Computers & Digital Techniques ، ومحرر ضيف لمجلة Discover Imaging التي تنشرها Springer Link. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الدكتور ألكسان كمحكم وعضو في اللجنة البحثية والفنية للعديد من المجلات والمؤتمرات الدولية التابعة لـجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ، ومؤسسة الهندسة والتكنولوجيا The IET ، وشبرنجر Springer والسيفير Elsevier وتتمحور اهتماماته البحثية في مجالات الاتصالات اللاسلكية، وأمن المعلومات، ومعالجة الصور والإشارات، والنمذجة الرياضية، وتعليم الهندسة، وأشرف دكتور وسيم ألكسان على أكثر من 12 رسالة ماجستير ودكتوراه.

تجدر الإشارة إلى أن وسيم حصل على درجة البكالوريوس عام 2010 من الجامعة الألمانية بالقاهرة والماجستير عام 2012 والدكتوراه في هندسة الاتصالات عام 2017 وعلى ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) عام 2019، وماجستير في إدارة التعليم العالي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) عام 2024، وحالياً يتقدم للحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

