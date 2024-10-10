بث مباشر مشاهدة مباراة عمان والكويت يلا شوت بدون تقطيع HD في تصفيات كأس العالم

تشدّ قمّة الكويت وعُمان لحساب الجولة الـ3 من تصفيات كأس العالم الانتباه بفعل أهميتها في حسابات المجموعة الثانية التي تعرف صدارة ثلاثية للأردن والعراق وكوريا الجنوبية بـ4 نقاط، ويلعب المنتخب العُمانيّ فرصه كاملة في هذه المباراة، بعد خسارتين في أول جولتين، بينما نجح المنتخب الكويتيّ في فرض التعادل على العراق والأردن في مستهل المشوار، ومع تقدم السباق نحو المونديال يصبح فقدان النقاط أمرًا صعبًا انطلاقا من هذه الجولة الـ3.

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حسابات المجموعة الثانية في تصفيات المونديال التي ينافس بها المنتخبان معقدة حتى الآن، حيث تتساوى ثلاثة منتخبات في القمة هي الأردن وكوريا الجنوبية والعراق برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين فقط نجد الأزرق وخلفه فلسطين ويتذيل الحُمر الترتيب.

لم تكن القرعة رحيمة بالمنتخب العماني، فخلال الجولتين الأولتين وقع في طريق الشقيق العراقي والشمشون الكوري، وخسر المباراتين رغم تقديم أداء جيد، أما المنتخب الكويتي فاستطاع اقتناص نقطة التعادل من النشامى وأسود الرافدين.

تم تحديد موعد مباراة الكويت وعمان في تصفيات أسيا لكاس العالم يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصرعلى ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.

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يمتلك منتخب عمان الذي يستضيف المباراة فرصة ذهبية لتحقيق الفوز الأول بعد النتائج المخيبة التي حققها في الجولات السابقة. خاصة بعد تعادل منتخب العراق والأردن، فيتطلع إلى تحقيق الفوز الأول خارج ملعبه.

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