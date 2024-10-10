الاستعدادات لبدء مولد السيد البدوي بطنطا غدًا

تستعد محافظة الغربية غدًا الجمعة الموافق 11 أكتوبر، وتحديدًا مدينة طنطا ومُحيط مسجد السيد البدوي، بأسبوع احتفال مولد السيد البدوي، حيث الزحام الشديد على مدار 7 أيام لاستقبل مريدي الطرق الصوفية من كافة المحافظات.

استعدادات طنطا لمولد السيد البدوي

وقد أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية استعدت جيدا لاستقبال مولد سيدى أحمد البدوي، على أن يكون هناك احتفالات علمية ودينية خلال أسبوع الاحتفال بالمولد والذى يعد أبرز الاحتفالات التي تتوافق مع احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد والعيد القومي لمحافظة الغربية.

ومن جانبه قال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.



جدير بالذكر أن أعمال تطوير المنطقة تضمنت (تجديد الأرصفة بالانترلوك، إنشاء ممشى ذو طابع إسلامي، رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م، رصف شارع داير السيد البدوي بالبازلت، توحيد واجهات المحال ودهان واجهات المباني).



السيد أحمد البدوي

قالت دار الإفتاء المصرية في تعريفها لـ السيد البدوي، إنه "السيد أحمد البدوي رضي الله عنه" عارفٌ إمامٌ مقرئٌ فقيهٌ من كبار علماء الأمة، وهو من الأولياء الذين كتب الله لهم القبول في الأرض عند العامة والخاصة؛ فقد كان معظَّمًا عند العلماء والأمراء، والأغنياء والفقراء، مُهابًا عند الحكام والمحكومين، مُعْتَقَدَ الولايةِ في الحياة وبعد الممات، ودخل مصر فحصل له القبول التام عند العلماء والحكام، والخواص والعوام.

سبب التسمية بالسيد البدوي

وبلغ ممَّا وضعه الله لوليه السيد أحمد البدوي رضي الله عنه من القبول عند الخاصة والعامة: أن سمَّى العلماءُ أولادَهم العلماءَ باسمه ولقبه معًا "السيد البدوي" تيمنًا وتبركًا؛ حتى كثر ذلك في الناس: كالشيخ العلامة محمدَا بن أبي أحمد الأموي المجلسي الشنقيطي، وولده هو العلامة النسابة أحمد البدوي الشنقيطي المجلسي صاحب نظم "عمود النسب"؛ حيث سمّاه ولقبه "بأحمد البدوي" تيمنًا باسم السيد البدوي ولقبه رضي الله عنه.