الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل بعد استهداف اليونيفل في لبنان

يونيفيل
يونيفيل

استدعى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، الخميس، السفير الإسرائيلي في روما، على خلفية اتهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.

 

القوة التابعة للأمم المتحدة أفادت في بيان، الخميس: "أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار اليوم باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها".

كما أشارت الى إطلاق نار إسرائيلي طال مراكز وتجهيزات لها الخميس والأربعاء.

 

عمليات الجيش الإسرائيلي

وكانت اليونيفيل حذّرت الأحد من "تطوّر خطير للغاية" مع اقتراب عمليات الجيش الإسرائيلي من أحد مواقعها في جنوب لبنان، حيث تدور مواجهات برية منذ أسبوع بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل.

 

مواد متعلقة

الاحتلال يصادر مقر الأونروا بالقدس ويحول أرضه لمستعمرة تضم 1440 وحدة

وفد يتفقد آثار اعتداءات المستعمرين في رام الله

إعلام عبري: إصابة 20 جندياً خلال 24 ساعة على الحدود مع لبنان

إصابة جنديين من قوات حفظ السلام بنيران دبابة إسرائيلية بالناقورة جنوبي لبنان

موسكو تستضيف قمة "بريكس" في أكبر حدث سياسي

الأردن يدين قصف الاحتلال مدرسة رفيدة في دير البلح

الاحتلال يشن غارات مكثفة وحزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية

حماس: الاحتلال ارتكب مذبحة بشعة بقصفه مدرسة رفيدة المكتظة بالنازحين
الجريدة الورقية