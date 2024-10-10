إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل بعد استهداف اليونيفل في لبنان

استدعى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، الخميس، السفير الإسرائيلي في روما، على خلفية اتهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.

القوة التابعة للأمم المتحدة أفادت في بيان، الخميس: "أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار اليوم باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر، ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها".

كما أشارت الى إطلاق نار إسرائيلي طال مراكز وتجهيزات لها الخميس والأربعاء.

عمليات الجيش الإسرائيلي

وكانت اليونيفيل حذّرت الأحد من "تطوّر خطير للغاية" مع اقتراب عمليات الجيش الإسرائيلي من أحد مواقعها في جنوب لبنان، حيث تدور مواجهات برية منذ أسبوع بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل.