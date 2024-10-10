الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

احتفال سفارة جمهورية مصر العربية بكاراكاس بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد

سفير جمهورية مصر
سفير جمهورية مصر العربية في كاراكاس

إحياء لذكرى النصر المجيد في السادس من أكتوبر، أقام سفير جمهورية مصر العربية في كاراكاس السفير كريم أمين احتفالاً بروتوكولياً عند ضريح المحرر الفنزويلي "سيمون بوليفار". 

وقد شارك في المراسم الاحتفالية نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية "يوري بيمنتيل"ممثلاً للحكومة الفنزويلية. وحضر الحفل عدد من السفراء وممثلي سفارات الدول العربية والأفريقية والدول الصديقة، وعدد كبير من شباب الدبلوماسيين الفنزويليين، وموفدو وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف في فنزويلا، وممثلو الكنائس العربية، وعدد من أفراد الجالية المصرية، ورؤساء النوادي العربية.

وتم خلال المناسبة تحية العلم لكلا البلدين، كما قامت فرقة للموسيقى العسكرية بعزف النشيدين الجمهوريين لجمهورية مصر العربية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

 

مواد متعلقة

تحت رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي.. نشاط مكثف للمجلس خلال زيارته للقاهرة وبورسودان

السفير سامح أبو العينين يترأس الجانب المصري في أول مشاورات سياسية مع الدومينيكان

الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع باشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان

سفير مصر في بلجراد يلتقي وزير الإعلام والاتصالات الصربي

السفير المصري لدى تونس يقدم صورة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية التونسي

أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يلتقي مديرة الوكالة البرتغالية

سفير مصر في مونروفيا يلتقي مع وزير الأشغال العامة الليبيري

السفيرة المصرية في فيتنام تزور جامعة اللغات والدراسات الدولية
الجريدة الورقية