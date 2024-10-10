احتفال سفارة جمهورية مصر العربية بكاراكاس بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد

إحياء لذكرى النصر المجيد في السادس من أكتوبر، أقام سفير جمهورية مصر العربية في كاراكاس السفير كريم أمين احتفالاً بروتوكولياً عند ضريح المحرر الفنزويلي "سيمون بوليفار".

وقد شارك في المراسم الاحتفالية نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية "يوري بيمنتيل"ممثلاً للحكومة الفنزويلية. وحضر الحفل عدد من السفراء وممثلي سفارات الدول العربية والأفريقية والدول الصديقة، وعدد كبير من شباب الدبلوماسيين الفنزويليين، وموفدو وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف في فنزويلا، وممثلو الكنائس العربية، وعدد من أفراد الجالية المصرية، ورؤساء النوادي العربية.

وتم خلال المناسبة تحية العلم لكلا البلدين، كما قامت فرقة للموسيقى العسكرية بعزف النشيدين الجمهوريين لجمهورية مصر العربية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية.