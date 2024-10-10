لقاء سفير جمهورية مصر العربية في كينشاسا مع مدير الحرم الجامعي والشراكات بجامعة سنجور بالإسكندرية

استقبل السفير هشام المقود، سفير جمهورية مصر العربية في كينشاسا، Jean-Dominique ASSIÉ، مدير الحرم الجامعي والشراكات بجامعة سنجور بالYسكندرية، وGuillaume BANGA WAKIMESA، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة بالكونجو الديمقراطية (ENA-RDC) للحديث عن أعمال جامعة سنجور بالYسكندرية وبحث سبل التعاون.

واستعرض Jean-Dominique Assié أولويات الجامعة وأنشطتها الحالية في مصر وباقي الدول الإفريقية، معربًا عن تقدير فرنسا لاستضافة مصر للجامعة ودورها الريادي في تعزيز التنمية وتطوير مهارات الشباب الإفريقي، بهدف الاستجابة الفعالة لاحتياجات سوق العمل، وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في مجالات التنمية والأعمال في بلدانهم، بما يسهم في بناء جيل جديد من القادة المؤثرين في المجتمع.

كما ذكر مدير الحرم الجامعي والشراكات بجامعة سنجور أن الرئيس الفرنسي قد وجه الشكر والتقدير لمصر في القمة الـ19 للفرانكفونية التي عُقدت في مطلع شهر أكتوبر الجاري، مُنوهًا بإنجازات جامعة سنجور، بما في ذلك الحرم الجامعي الجديد في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

وأعرب السفير المصري عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع جامعة سنجور والمدرسة الوطنية للإدارة بالكونجو الديمقراطية، واعتزام البعثة زيارة الـ(ENA-RDC) للتعرف على أعمالها وأنشطتها ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين بشكل أوسع.