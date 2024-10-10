"عليا الوفد" تحديد جلسة ٢٦ أكتوبر لانتخاب رئيس "برلمانية الوفد "

عرض الميزانية واستمرار لجنة التنظيم المركزية حتى يناير

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب تحديد جلسة ٢٦ أكتوبر الحالي لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب .

كما قررت الهيئة العليا مد عمل لجنة التنظيم المركزية حتى يناير من العام المقبل وإعادة تشكيلها في موعدها السنوي طبقاً لنص اللائحة، وتم عرض الميزانية الخاصة بالحزب.

وكان المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة قد سبق جلسة الهيئة العليا وتحديد جدول أعمال من بندين الأول إعادة تشكيل لجنة التنظيم المركزية والثاني عرض ميزانية الحزب.

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