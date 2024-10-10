محافظ الغربية يتفقد أنشطة وفعاليات بداية بقرية كتامة ببسيون

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ عدداً من الأنشطة و الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية كتامة ببسيون.

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

وذلك بحضور اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون ومدية بسيون، ومديري المديريات الخدمية والمحاسب محمد خلاف رئيس لجنة الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج.

حيث تفقد المحافظ الأنشطة المتنوعة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة فتابع المحافظ أعمال القافلة الطبية المكبرة والتي تقدم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعى بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب التخصصات المختلفة.

وأشار الجندي ان القافلة تقدم جميع الخدمات الطبية بالمجان ، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أى أعباء مالية، ولم تقتصر القافلة الطبية على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا فعاليات توعوية شاملة هدفت إلى نشر الوعى الصحي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض وطرق العيش الصحي.

كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية و تعرف على الخدمات البيطرية المقدمة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف القوافل العلاجية المجانية، بما يُسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

وشهد المحافظ انطلاق مبادرة الاتحاد المصري للشطرنج "شطرنجي في مدرستي" وقام بتوزيع 100 شطرنج مجانا على طلاب المدارس مشيدا بالمبادرة .

وأكد أن الشطرنج يعد من أهم الأنشطة الرياضية التي تنمي مهارات التفكير والتخطيط والإبداع والابتكار لدى الطلاب وخاصة الأطفال في السن الصغير.

وشارك المحافظ مع طلاب المدارس جانب من الأنشطة التوعوية والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي و تهدف إلى غرس سلوكيات إيجابية وقيم ترشيد المياه والحفاظ عليها بطريقة مشوقة وتحت إشراف مهندسي شركة المياه والمعلمين، حيث تم توعية الطلاب من خلال ألعاب ( مسرح العرائس، السلم والثعبان ، الرسم والتلوين، لعبة انقذ الأرض ، لعبة التصنيف ، لعبة اختار الصح، وغيرها من الألعاب التفاعلية).



وخلال حواره مع الطلاب، وجه الجندي عدد من الرسائل للطلاب تضمنت ( عدم الإسراف في استخدام المياه، عدم إلقاء المخلفات في الترع، فوائد المشروع القومي لتبطين الترع، طرق الحفاظ على المياه، جهود الدولة في ترشيد استخدام المياه وغيرها من الرسائل التي طالب المحافظ الطلاب بنقلها في محيط الأصدقاء في المدرسة وأفراد الأسرة).

وأشاد المحافظ بالأنشطة كونها إحدى الطرق التي تتخذها الدولة للحفاظ على كل قطرة ماء، حيث ستوفر تلك الصنابير كمية كبيرة من المياه والتي كانت تهدر نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

وتفقد المحافظ الفعاليات الرياضية التي قامت بتنفيذها مديرية الشباب والرياضة واكتشاف المواهب في كرة القدم من ابناء القرية من خلال لجان من نادي طنطا الرياضي ونادي بلديه المحلة و غزل المحله ،وسيارات المنطقة الشمالية العسكرية وتحيا مصر التي تجوب المدن والقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

كما تفقد سيارات خدمات مصر والتي تقدم خدمات التسوق والشهر العقارى واستخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى والمخالفات المرورية مما يقلل الوقت والجهد ،فضلا عن متابعة جهود مديرية العمل بالغربية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في فرص عمل بالقطاع الخاص .

من جانبه أثنى المحافظ على الخدمات والأنشطة التي يتم توفيرها وتنفيذها ضمن المبادرة التي تكتسب أهميتها من خلال التنوع في الخدمات والأنشطة والتكامل والتضافر بين كافة الأجهزة الرسمية والأهلية، وتوفير الدعم والرعاية للكثير من الفئات المجتمعية.

ووجه الشكر لجميع المشاركين من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، الذي يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بكل هذه الخدمات والأنشطة التي تنفذها مبادرة بداية .